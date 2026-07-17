Fondazione CER Italia l’Assessore Francesca Sebastiani entra nel Consiglio di Indirizzo
L’Assessore Francesca Sebastiani è stata nominata nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CER Italia. La nomina si aggiunge a una serie di nuove adesioni, tra cui due rappresentanti provenienti da amministrazioni locali. La presenza di figure interne agli enti pubblici rafforza la composizione del consiglio, che ora conta membri con ruoli di rilievo nel settore pubblico. La nomina è stata ufficializzata il 17 luglio 2026.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Tra le nuove nomine assume particolare rilievo la presenza di due profili interni ad amministrazioni locali - l’Assessore del Comune di Castiglion Fiorentino Francesca Sebastiani e il Consigliere delegato del Comune di Pieve Santo Stefano Gianluca Finocchi – a conferma del ruolo sempre più centrale che i Comuni rivestono nello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Accanto ai rappresentanti dei Comuni, il Consiglio si arricchisce inoltre del contributo di Cinzia Nocentini e Alfredo Barbera, figure che metteranno a disposizione della Fondazione le proprie competenze professionali ed esperienze, contribuendo al consolidamento del percorso di crescita della CER. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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