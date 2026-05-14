Cavone e la prima uscita da assessore | Creare cultura del prossimo In Consiglio entra Fumai

Michelangelo Cavone ha assunto ufficialmente il ruolo di assessore, annunciando il suo obiettivo di promuovere una cultura del prossimo. Nella stessa seduta del Consiglio, è entrato anche Giuseppe Fumai, che ha preso il posto di un membro del Partito Democratico. Questi cambiamenti sono stati comunicati durante la riunione e riguardano la composizione delle cariche all’interno dell’assemblea. La nomina di Cavone e l’ingresso di Fumai rappresentano aggiornamenti nelle fila politiche locali.

Michelangelo Cavone ufficialmente assessore e Giuseppe Fumai subentrato in assemblea tra le file del Pd. E' stata una seduta tra ratifiche e qualche polemica quella svoltasi ieri in Consiglio comunale a Bari, nella quale l'esponente Pd, già presidente del ‘parlamentino’ cittadino, si è seduto tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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