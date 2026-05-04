Capolona | il 7 maggio con i cittadini e la Fondazione Cer Italia

Il 7 maggio, l’amministrazione comunale di Capolona e la Fondazione CER Italia organizzeranno un incontro con i cittadini. L’obiettivo è presentare il progetto della CER dedicato a un’energia condivisa. L’appuntamento si terrà nel comune e coinvolgerà la comunità locale, con l’intento di illustrare le iniziative previste e raccogliere eventuali osservazioni. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Capolona: il 7 maggio con i cittadini e la Fondazione Cer Italia L’Amministrazione Comunale di Capolona e la Fondazione CER Italia giovedì 7 maggio incontreranno i cittadini per presentare il progetto della CER per una energia condivisa. Mario Francesconi, Sindaco di Capolon a: “Il Comune di Capolona ha scelto di aderire a Fondazione CER Italia, come socio fondatore, per contribuire concretamente alla transizione ambientale della vallata, offrire un’opportunità di risparmio per il gravoso problema del caro energia e apportare vantaggi al proprio territorio e alle famiglie, in termini di risparmio, sostenibilità e partecipazione alla transizione energetica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capolona : il 7 maggio con i cittadini e la Fondazione Cer Italia Notizie correlate Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer ItaliaArezzo, 11 aprile 2026 – Il Comune di Capolona compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica, con l’ultimo... Capolona aderisce alla Fondazione Cer Italia: "Tutela ambientale e risparmio energetico"Il Comune di Capolona compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Capolona : il 7 maggio con i cittadini e la Fondazione Cer Italia; Capolona punta sull’energia condivisa: incontro pubblico con la Fondazione CER Italia. Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer ItaliaArezzo, 11 aprile 2026 – Il Comune di Capolona compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica, con l’ultimo consiglio comunale l’Amministrazione del basso ... lanazione.it Fondazione Cer. Premio nazionaleUn nuovo riconoscimento nazionale per la Fondazione Cer Italia. La comunità energetica rinnovabile nata a Montevarchi ha infatti ricevuto il premio Sviluppo Sostenibile 2025 alla fiera ... lanazione.it Fondazione Sinergia CER. . Tu conoscevi Alzano Lombardo Il comune di Alzano Lombardo punta alla sostenibilità ed è uno dei soci della nostra Fondazione Sinergia CER. La comunità energetica pubblica più grande di Italia. Un ringraziamento speci - facebook.com facebook