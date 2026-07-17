Il Bologna ha avviato i primi contatti con il Napoli per acquistare il centrocampista Michael Folorunsho. La società rossoblù punta a rinforzare il reparto con un giocatore apprezzato per la sua struttura fisica e la capacità di coprire diversi ruoli. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle cifre dell’eventuale trasferimento.

Il Bologna guarda in casa Napoli per aggiungere forza e versatilità al centrocampo. Il nuovo nome seguito dalla dirigenza rossoblù è quello di Michael Folorunsho, profilo apprezzato per struttura fisica e capacità di ricoprire più ruoli. Il centrocampista può infatti muoversi in diverse zone della mediana. Una caratteristica considerata utile per ampliare le soluzioni a disposizione di Domenico Tedesco e rendere il reparto più completo. Al momento non è stata ancora avviata una trattativa vera e propria. Il Bologna sta però seguendo con attenzione la situazione del giocatore e valuta la possibilità di approfondire i contatti nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Folorunsho piace al Bologna: primi contatti con il Napoli

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