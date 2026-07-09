L'Inter ha avviato i primi contatti con il Bologna per il difensore colombiano Lucumi. La società nerazzurra valuta due possibili contropartite, Akinsanmiro e Massolin, come parte dell’operazione. L’obiettivo è rafforzare il reparto difensivo prima della chiusura del mercato. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi, ma l'interesse resta forte.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri studiano la strategia per arrivare a Lucumi: possibile intreccio con Akinsanmiro e Massolin. L’ Inter continua a muoversi sul mercato per regalare a Cristian Chivu un rinforzo in difesa. Se Trevoh Chalobah resta uno dei principali obiettivi, la dirigenza nerazzurra mantiene viva anche la pista che porta a Jhon Lucumí, centrale del Bologna protagonista di un’ottima stagione in Serie A. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il difensore colombiano è determinato a proseguire la propria carriera in un club impegnato nelle competizioni europee. Per questo... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, Lucumi resta un obiettivo: primi contatti con il Bologna per il difensore. Spuntano due contropartite

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Bomba di calciomercato Inter, esce il nome di un nuovo difensore centrale!

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