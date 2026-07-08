Il Napoli ha rifiutato la prima offerta del Bologna per Folorunsho, chiedendo una cifra superiore. Nel frattempo, la società partenopea ha messo in vendita 25 calciatori, come annunciato dal presidente durante la presentazione della maglia del Centenario. La priorità per il direttore sportivo è vendere alcuni giocatori, per rinnovare la rosa e rispettare le esigenze di mercato.

La lunga lista di 25 calciatori da cedere. Sono 25 i calciatori da cedere in questa sessione di calciomercato. De Laurentiis l’ha annunciato nel corso della presentazione della maglia del Centenario e quindi il mercato per il ds Manna ha una priorità assoluta: vendere calciatori. Una lista lunghissima, fatta di atleti rientrati dai prestiti nel corso dell’ultima stagione ma anche di calciatori che non fanno più parte del nuovo corso azzurro targato Max Allegri. E non mancano, ovviamente, i giovani da far crescere altrove, magari non ancora pronti per il Napoli ma bisognosi di accumulare minuti in club dove c’è meno pressione. Tra i “big” in lista di sbarco c’è senza dubbio Michael Folorunsho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Folorunsho, prima offerta del Bologna ma il Napoli chiede di più (Schira)

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