foiano mette gli studenti al lavoro le liste civiche scoprono che ad arezzo si potrebbe fare

A Foiano della Chiana, quindici studenti sanzionati sono stati impiegati in attività di pulizia e cura degli spazi pubblici. La notizia è stata riportata dal Corriere di Arezzo. Nel frattempo, il Polo delle Liste Civiche ha evidenziato come anche ad Arezzo si potrebbero attuare progetti simili di lavori di pubblica utilità.

Dopo il progetto raccontato dal Corriere di Arezzo, che a Foiano della Chiana ha coinvolto quindici studenti sanzionati in attività di pulizia e cura degli spazi pubblici, il Polo delle Liste Civiche riporta l’attenzione sui lavori di pubblica utilità ad Arezzo. I consiglieri chiedono alla Giunta di stipulare le convenzioni con il Tribunale per attivare uno strumento già utilizzato in molti Comuni toscani. A Foiano della Chiana quindici studenti destinatari di sanzioni disciplinari sono stati coinvolti in un progetto di cittadinanza attiva: pulizia delle strade, cura delle piazze, educazione ambientale e riflessioni sulla responsabilità. Una notizia educativa, innovativa e perfino utile. 🔗 Leggi su Lortica.it

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