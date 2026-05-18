Le liste civiche che si presentano alle elezioni spesso sono composte da gruppi di persone che si uniscono senza un'organizzazione strutturata, con poche regole condivise. Molti di questi raggruppamenti nascono in modo spontaneo, spesso senza un progetto politico chiaro o una lunga preparazione. Nonostante si tenti di modificare la loro forma, la loro natura rimane simile a quella di semplici aggregazioni di cittadini. Questa dinamica si ripete di elezione in elezione, senza che si sviluppino strutture stabili o programmi consolidati.

di Enza Plotino Si è pensato di cambiarne la forma, ma nella sostanza niente è cambiato. La crisi dei partiti tradizionali, generata negli anni Ottanta e Novanta con l’antipolitica montante a causa del terremoto di Tangentopoli ma anche di uno scollamento della politique politicienne dalla società civile e il venir meno del percorso di mediazione democratica di cui i partiti costituivano la struttura intermedia tra società civile e istituzioni, garantendo la rappresentanza degli interessi sociali, educando alla cittadinanza, selezionando la classe dirigente ed elaborando progetti politici di lungo periodo, ha portato all’esplosione del civismo come progetto collettivo, da costruire giorno per giorno con il coinvolgimento attivo dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché le liste civiche che soppiantano i partiti spesso sono accrocchi improvvisati

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