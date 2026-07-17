La Flotilla ha deciso di lasciare il mare e dirigersi verso le coste turche, dopo aver capito che non può raggiungere via mare la Striscia di Gaza. In passato, la nave era stata fermata in acque internazionali. Ora, invece, si sta avvicinando alla Turchia, senza più tentare di entrare nella zona palestinese via mare. La decisione arriva dopo i blocchi e i fermo delle imbarcazioni in acque internazionali.

La Flotilla avrebbe capito che la Striscia di Gaza non è raggiungibile via mare e quindi cambia strategia. Dopo i fermi in acque internazionali e i blocchi israeliani alle missioni, la galassia del Global Movement to Gaza sarebbe in fase di riconversione della propria strategia: meno penetrazione marittima diretta, più rotte terrestri, hub portuali, triangolazioni logistiche e canali commerciali. Secondo fonti de Il Tempo, Thousand Maddlens to Gaza, movimento collegato alla galassia del Global Movement to Gaza (TMTG), riterrebbe attualmente non percorribile l'opzione di forzare via mare l'ingresso nella Striscia degli aiuti alla popolazione palestinese e starebbe valutando l'utilizzo di scali libanesi come Tripoli e Sidone, sfruttando rotte commerciali presentate come umanitarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla lascia il mare e cerca sponde in Turchia: altro che aiuti umanitari

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