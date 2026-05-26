Il Papa | La Flotilla? Aiutare il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Flotilla, partita per portare aiuti umanitari a Gaza, si è fermata la settimana scorsa dopo un blitz in acque internazionali da parte dell'IDF. Il Papa ha commentato che bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, esprimendo una certa vicinanza alla missione. Attualmente, i civili a Gaza non ricevono ancora gli aiuti umanitari promessi.

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“Lì bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti”. Così Papa Leone XIV ha mostrato una sorta di vicinanza alla missione della Flotilla, che la scorsa settimana ha terminato il suo viaggio verso Gaza a causa di un blitz in acque internazionali dell’ Idf. All’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima del rientro in Vaticano, i giornalisti gli hanno chiesto della spedizione per portare viveri nella Striscia e il pontefice ha risposto con queste parole: “Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l’azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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