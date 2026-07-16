Alessia è lei Stefano De Martino il gossip scoppiato così

Da caffeinamagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino ha confermato la sua relazione con Alessia, come annunciato durante un evento pubblico. La conferma è arrivata tramite una dichiarazione dell’ex ballerino, senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione sui social e sulla stampa, dove sono state condivise foto e commenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da entrambe le parti riguardo alle circostanze della relazione. La notizia ha fatto il giro dei media nel corso delle ultime ore.

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Negli ultimi mesi Stefano De Martino è diventato uno dei personaggi più osservati del mondo dello spettacolo italiano. Il conduttore, protagonista di una stagione televisiva ricca di successi e destinato a raccogliere l’eredità alla guida del prossimo Festival di Sanremo, finisce ormai sotto la lente d’ingrandimento per qualsiasi gesto, anche il più piccolo. E nell’era dei social basta davvero pochissimo per alimentare nuove indiscrezioni. Proprio quello che è accaduto nelle ultime ore. Un semplice “like” comparso su Instagram ha acceso la curiosità degli utenti, dando il via a una raffica di ipotesi. Quel piccolo “cuoricino”, apparentemente insignificante, è stato notato dagli appassionati di gossip, che hanno iniziato a interrogarsi sul significato di quel gesto e su ciò che potrebbe celarsi dietro una semplice interazione social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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