Fiumicino Veronica Paolini è Miss Cinema Lazio 2026 | vola alle Prefinali nazionali

Veronica Paolini, ventenne di Fiumicino, ha vinto il titolo di Miss Cinema Lazio 2026 durante la finale regionale tenutasi al Teatro delle Acque di Villa Torlonia a Frascati. Con questa vittoria, si è qualificata per le prefinali nazionali.

Fiumicino, 17 luglio 2026 – Veronica Paolini è la nuova Miss Cinema Lazio 2026. La ventenne di Fiumicino ha conquistato il titolo al termine della finale regionale andata in scena nella cornice del Teatro delle Acque di Villa Torlonia, a Frascati. La vittoria consegna alla giovane il primo pass regionale per le Prefinali nazionali di Miss Italia. Paolini, nata a Roma e residente a Fiumicino, frequenta il secondo anno di Scienze della Comunicazione all’Università Roma Tre e porta avanti parallelamente un percorso di formazione nella recitazione, nella dizione e nel movimento scenico. La serata ha aperto ufficialmente la stagione delle finali regionali del concorso, richiamando un numeroso pubblico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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