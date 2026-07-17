Firenze maxi operazione della polizia in centro | 800 persone identificate 4 arresti

Da corrierefiorentino.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di giovedì, la polizia ha condotto una vasta operazione nel centro di Firenze e nella zona di San Jacopino, identificando 800 persone. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro individui.

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Una maxi operazione di polizia in centro a Firenze e nella zona di San Jacopino nella serata di giovedì ha portato a 800 persone identificate e 4 arresti. Un'operazione ad «alto impatto», come spiega la questura, dove sono state passate «al setaccio tutta l'area della stazione di Santa Maria Novella e le maggiori piazze del centro cittadino, tra le quali anche San Jacopino, arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo». È stato impiegato anche un drone e i cani anti droga. Il bilancio è di 4 arresti, 6 denunce e un'espulsione, 30 misure di prevenzione di cui 12 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 6 Daspo urbani, un divieto di accesso ai locali pubblici e 3 ordini di allontanamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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