In una vasta operazione di polizia a Firenze sono stati arrestati 14 persone e sequestrati oltre 6 chili di droga. L’operazione si è svolta tra il centro e i quartieri della città, con numerosi controlli e perquisizioni. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti, recuperando una grande quantità di droga durante le operazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle indagini o sui destinatari delle sostanze sequestrate.

Ai servizi, nell’ambito dell’operazione nazionale della Polizia di Stato, hanno preso parte gli agenti dei Commissariati cittadini, le Volanti, le pattuglie motomontate ”Nibbio”, il Reparto PrevenzioneCrimine Toscana e le unità cinofile antidroga. I controlli si sono concentrati nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, alle fermate della tramvia e degli autobus, nei centri commerciali, nelle sale giochi, nei bar e lungo le principali direttrici della città. Numerosi gli interventi contro il traffico di droga. In via Veracini un cittadino marocchino di 25 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish e di230 euro in contanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: 14 arresti e oltre 6 chili di droga sequestrati. Maxi operazione della polizia in centro e nei quartieri. Le storie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE

Notizie e thread social correlati

Maxi stretta della polizia: 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un meseDurante il mese di aprile, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Bologna, sequestrando complessivamente 200 chili di droga e...

Leggi anche: Maxi operazione della polizia: 1.335 arresti, sequestrati 450 kg di droga

Temi più discussi: Firenze, 14 arresti e quasi 7 kg di droga sequestrati nelle operazioni di controllo del territorio; Pizza sempre più cara, Sassari resta tra le città più costose d’Italia: ecco la classifica; Firenze, taglio del nastro per il ponte Nencioni: in tanti alla passeggiata di apertura; Caldo rovente sull’Italia, oggi allerta arancione in 14 città. Domani i primi 4 bollini rossi.

Firenze, maxi operazione della polizia, 14 arresti e oltre 6 chili di droga sequestrati x.com

Maxioperazione antidroga in tutta Italia: arresti e sequestri in tutta la ToscanaFIRENZE - Un’imponente offensiva dello Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti e il proliferare delle armi da fuoco e bianche ha trovato in Toscana uno dei suoi principali epicentri. Si è co ... msn.com

Firenze, 14 arresti e quasi 7 kg di droga sequestrati nelle operazioni di controllo del territorioArrestate 14 persone, di cui un minore, denunciati in stato di libertà 13 maggiorenni. Controlli per più di 700 persone, di cui 27 minorenni. Sequestrati circa 6 kg di hashish, circa 800 grammi di ... 055firenze.it