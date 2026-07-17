Firenze blitz della polizia in centro | identificate oltre 800 persone

Nella zona centrale di Firenze, la polizia ha condotto un blitz, identificando più di 800 persone. Durante l’operazione, sono stati arrestati quattro individui, sei denunciati e tre soggetti hanno ricevuto un ordine di allontanamento. È stata anche eseguita un’espulsione. L’intervento si è svolto nel cuore della città, coinvolgendo numerosi agenti e controlli capillari.

Vasta operazione della Polizia di Stato nella zona centrale di Firenze: oltre 800 le persone identificate, 4 arrestati, 6 denunciati a vario titolo, 3 ordini di allontanamento, 1 espulsione. Questo il bilancio di una maxi operazione ad “alto impatto” nel capoluogo toscano effettuata da equipaggi della Polizia di Stato che, a partire dalle ore 18:00 di giovedì 16 luglio, hanno passato al setaccio tutta l’area della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e le maggiori piazze del centro cittadino, tra le quali anche San Jacopino, Arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo dove, nel corso di tutto il servizio si è proceduto all’identificazione di oltre 800 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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2026-06-20 FIRENZE - POLIZIA DI PROSSIMITÀ, 240 SERVIZI NEL PRIMO MESE

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