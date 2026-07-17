Firenze blitz della polizia | 800 identificati 6 denunciati e 4 arrestati tra la stazione Santa Maria Novella e le piazze del centro

Giovedì pomeriggio, la polizia ha effettuato controlli tra la stazione Santa Maria Novella e le piazze principali del centro. Durante l'operazione, sono state identificate oltre 800 persone, con 4 arresti, 6 denunce, 3 ordini di allontanamento e un’espulsione. I controlli sono avvenuti con l’obiettivo di verificare la presenza di persone e attività sospette in quella zona.

Oltre 800 persone identificate, 4 arrestati, 6 denunciati a vario titolo, 3 ordini di allontanamento, 1 espulsione. Sono questi i numeri dei controlli avvenuti giovedì pomeriggio da parte della polizia tra la stazione di Santa Maria Novella e le maggiori piazze del centro cittadino. Tra le persone fermate, due donne bosniache per furto aggravato di un cellulare, carte di credito e documenti d’identità, un gambiano per spaccio e un marocchino risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacente. Durante i controlli si è registrata un’aggressione nei pressi della Stazione Santa Maria Novella e il personale è intervenuto bloccando un tunisino, poi denunciato, che aveva appena colpito con un coltello un senegalese che è ricorso a cure mediche. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Firenze, borseggio in pieno giorno: cittadini e polizia fermano luomo

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