Durante un'operazione della Polizia a Fermo, sono state identificate 162 persone in vari punti della città. I controlli si sono concentrati principalmente nelle zone centrali e nelle aree commerciali, con particolare attenzione alle botteghe e alle attività di strada. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli per verificare il rispetto delle norme e prevenire eventuali irregolarità legate all’afflusso di persone durante il periodo estivo.

? Punti chiave Dove si sono concentrati esattamente i controlli della Polizia?. Quali criticità hanno spinto gli agenti a setacciare le botteghe?. Come sono stati identificati i 162 soggetti durante il blitz?. Perché le forze dell'ordine hanno scelto proprio queste zone specifiche?.? In Breve Controlli su 132 veicoli lungo le arterie stradali del comprensorio fermano.. Identificati 162 soggetti tra esercizi pubblici e centri di aggregazione sociale.. Operazione mirata a prevenire microcriminalità nei borghi e piazze del Fermano.. Presidio capillare per garantire sicurezza ai residenti e ai flussi turistici estivi.. La Polizia di Stato di Fermo ha effettuato controlli straordinari sul territorio per monitorare le zone a rischio microcriminalità in vista dell’imminente stagione turistica estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, blitz della Polizia per l’estate: 162 persone identificate

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