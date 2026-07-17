La Fiorentina sta per ufficializzare l’acquisto di Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor. La vicenda ha attirato attenzione perché si era diffusa la notizia di un suo rapimento in Turchia, che si è rivelata infondata. La trattativa tra il club viola e il giocatore è ormai conclusa, ma l’intera vicenda ha coinvolto anche dettagli sulla sua posizione contrattuale e sui passaggi di proprietà.

Per la Fiorentina è colpo praticamente chiuso, ma alla vicenda si aggiunge un altro capitolo che sembra tratto da un film. Il protagonista è Christ Inao Oulai, ivoriano classe 2006 centrocampista del Trabzonspor, che è finito al centro di un intrigo quanto meno particolare. Un noto giornalista turco ha riportato la notizia secondo cui il giocatore oggi sarebbe stato quasi “rapito" per qualche minuto. Secondo la ricostruzione turca, mentre alcuni delegati del Trabzonspor aspettavano all’aeroporto di Istanbul il centrocampista, di rientro post Mondiale dalla Costa D'Avorio, non sarebbero più riusciti a individuarlo e contattarlo perché altre persone si sarebbero presentate al giocatore e a suo padre fingendosi autisti inviati dalla società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiorentina, in arrivo Oulai con il giallo. Pareva fosse stato rapito in Turchia, invece...

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