Choc Oulai | era atteso a Firenze ma è stato rapito e fatto salire in un’auto in aeroporto Il Trabzonspor lo ha rintracciato

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista ivoriano, nato nel 2006, che avrebbe dovuto arrivare a Firenze, è stato rapito all’aeroporto e fatto salire su un’auto. Il Trabzonspor ha successivamente rintracciato il giocatore. La vicenda riguarda la trattativa tra il club turco e il calciatore, coinvolgendo anche la Fiorentina, che aveva mostrato interesse per il centrocampista. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Si arricchisce di nuovi sviluppi la vicenda legata a Christ Inao Oulaï, centrocampista ivoriano nato nel 2006, finito nel mirino della Fiorentina, attualmente al centro di una trattativa con il Trabzonspor. Un affare che, oltre agli aspetti economici e al numero di soggetti coinvolti, sta assumendo contorni sempre più insoliti. Come già emerso nelle scorse ore, il giocatore non è arrivato a Firenze nella giornata di oggi. Dalla Turchia, però, emergono ricostruzioni ancora più sorprendenti. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, Oulaï è atterrato a Istanbul con un aereo proveniente da Abidjan, in Costa d’Avorio, ma all’uscita dall’aeroporto non è stato accolto da rappresentanti del Trabzonspor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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