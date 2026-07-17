La trattativa per il trasferimento di Christ Inao Oulai alla Fiorentina è durata tutta la giornata del 18 luglio 2026, caratterizzata da continui colpi di scena e indiscrezioni contrastanti. Dopo ore di attesa e tensione, il club ha annunciato che il giocatore ivoriano è pronto a indossare la maglia viola. La conclusione della trattativa è arrivata nel corso della serata, con l’accordo definito e l’annuncio ufficiale atteso a breve.

Firenze, 18 luglio 2026 - Una trattativa vissuta sul filo della tensione, tra continui colpi di scena, indiscrezioni contrastanti e ore di attesa. Alla fine, però, la Fiorentina ha centrato l'obiettivo: Christ Inao Oulai è pronto a vestire la maglia viola. L'accordo è stato definito nella tarda serata, con la firma del pre-contratto arrivata in videoconferenza al termine di una lunghissima giornata di lavoro tra Firenze e Istanbul. L'operazione porterà nelle casse del Trabzonspor circa 30 milioni di euro complessivi: 26 milioni di parte fissa, altri 4 legati ai bonus e una percentuale compresa tra il 10 e il 15% sull'eventuale futura rivendita del centrocampista ivoriano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Termina una giornata folle, Oulai è finalmente viola

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