Fiorentina Gosens saluta | Si è chiuso un capitolo in maniera inaspettata Il cuore resterà viola

Robin Gosens ha annunciato il suo addio alla Fiorentina e il suo trasferimento allo Schalke 04 in Germania. Dopo due stagioni in maglia viola, l’esterno ha scritto un messaggio sui social, dicendo che si è chiuso un capitolo in modo inaspettato e che il suo cuore rimarrà viola. La comunicazione è arrivata tramite un post diretto ai tifosi e alla società.

FIRENZE – Robin Gosens saluta. Torna in Germania: giocherà nello Schalke 04 dopo due stagioni alla Fiorentina. Ecco il saluto, in un post, a Firenze, al club e ai tifosi. «Quando due anni fa ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. Il secondo, incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita. In campo e fuori. E che mi sono sempre comportato in modo corretto nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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GOSENS: Non voglio lasciare la Fiorentina, in futuro mi vedo a Firenze | DAZN

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