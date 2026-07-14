Robin Gosens lascia la Fiorentina | accordo con lo Schalke 04 manca solo l’ufficialità

Da sport.periodicodaily.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Robin Gosens sta per lasciare la Fiorentina e tornare in Germania. L’accordo con lo Schalke 04 è stato raggiunto e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato ufficialmente. La trattativa tra le due squadre è conclusa, ma l’ufficialità del trasferimento non è ancora arrivata. Gosens, nel suo periodo in Italia, non ha ancora avuto un impatto significativo.

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L’avventura di Robin Gosens con la Fiorentina è ormai ai titoli di coda. Il laterale tedesco è a un passo dal ritorno in Germania: l’accordo con lo Schalke 04 è stato raggiunto e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale del trasferimento. Dopo settimane di indiscrezioni, la trattativa è entrata nella fase conclusiva e il club viola si prepara a salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Accordo raggiunto con lo Schalke. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania e dall’Italia, Gosens ha trovato l’intesa con lo Schalke 04, club neopromosso in Bundesliga. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima delle visite mediche e della firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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