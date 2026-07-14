Robin Gosens sta per lasciare la Fiorentina e tornare in Germania. L’accordo con lo Schalke 04 è stato raggiunto e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato ufficialmente. La trattativa tra le due squadre è conclusa, ma l’ufficialità del trasferimento non è ancora arrivata. Gosens, nel suo periodo in Italia, non ha ancora avuto un impatto significativo.

L’avventura di Robin Gosens con la Fiorentina è ormai ai titoli di coda. Il laterale tedesco è a un passo dal ritorno in Germania: l’accordo con lo Schalke 04 è stato raggiunto e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale del trasferimento. Dopo settimane di indiscrezioni, la trattativa è entrata nella fase conclusiva e il club viola si prepara a salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Accordo raggiunto con lo Schalke. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania e dall’Italia, Gosens ha trovato l’intesa con lo Schalke 04, club neopromosso in Bundesliga. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima delle visite mediche e della firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sport.periodicodaily.com - Robin Gosens lascia la Fiorentina: accordo con lo Schalke 04, manca solo l’ufficialità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gosens via dalla Fiorentina, separazione sempre più vicina: niente ritiro e Schalke 04 sullo sfondoL'esterno tedesco della Fiorentina non parteciperà al ritiro estivo, segnando una possibile separazione dalla squadra.

Fiorentina, Gosens sempre più vicino all'addio: c'è lo SchalkeRobin Gosens non ha preso parte al ritiro estivo della Fiorentina, segnando un possibile addio alla squadra.

Temi più discussi: Perché Gosens non è stato convocato dalla Fiorentina per il precampionato: dove va a giocare e chi lo sostituisce; Gosens verso l'addio, i tifosi salutano il tedesco; CALCIO Fiorentina- Non c’è Robin Gosens tra i convocati per il raduno; Calciomercato Serie A: Gosens lascia la Fiorentina ma arriva Atta, colpo Inter.

L'avventura di Robin #Gosens alla Fiorentina è ormai arrivata ai titoli di coda Il tedesco è destinato a lasciare la Serie A x.com

Fiorentina, Gosens ai saluti: escluso dal ritiro, lo Schalke 04 resta in poleL'assenza di Robin Gosens dall'elenco dei convocati per il ritiro estivo della Fiorentina rappresenta un segnale ormai inequivocabile. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Serie A: Gosens lascia la Fiorentina ma arriva Atta, colpo InterGosens saluta ma Atta arriva a Firenze, l'Inter sostituisce Dumfries con Khalaili: ecco tutte le ultime novità dal calciomercato di Serie A ... toronews.net