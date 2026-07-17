La trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per l'acquisto di Christ Oulai è stata completata. La società viola ha ufficializzato l'accordo e il trasferimento è ormai definito. Oulai, centrocampista, si unisce alla rosa di Fabio Grosso. La firma è prevista nelle prossime ore. La notizia arriva dopo la squalifica di un giocatore avvenuta nelle ultime settimane.

Nuovo colpo in arrivo per la Fiorentina di Fabio Grosso. È stata completamente definita la trattativa con il Trabzonspor per l'acquisto di Christ Oulai. Reduce da un ottimo Mondiale con la Costa D'Avorio, il centrocampista classe 2006 è pronto a sbarcare a Firenze nelle prossime ore. Sarà lui l'altro rinforzo a centrocampo dopo Atta. Operazione da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella giornata di sabato svolgerà le visite mediche a Firenze: battuta la concorrenza del Napoli che, svela FirenzeViola, nelle ultime ore aveva provato a inserirsi., Nelle ultime ore, infatti, erano girate voci di un possibile "rapimento" del centrocampista al suo rientro a Istanbul. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, è fatta per l'arrivo di Oulai dopo il giallo del "rapimento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE FIORENTINA 0-2 - Parodia

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, in arrivo Oulai con il giallo. Pareva fosse stato rapito in Turchia, invece...La Fiorentina sta per ufficializzare l’acquisto di Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor.

Oulaï Fiorentina, giallo di mercato e disavventura: retroscena clamoroso sul mancato arrivo a FirenzeLa trattativa tra la squadra italiana e il club turco per il centrocampista si è complicata.

Temi più discussi: Clamoroso Fiorentina: blitz di Paratici, preso Atta per 25 milioni; Fiorentina, che colpo di Paratici: è fatta per Atta dell'Udinese; Fiorentina, è fatta per Atta dall’Udinese: blitz nella notte di Paratici; Khalaili-Inter, è fatta per 25 milioni. Atta alla Fiorentina.

Fiorentina, è fatta per Inao Oulai del Trabzonspor: sabato le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Oulai alla Fiorentina, è fatta: le cifre dell'affare con il TrabzonsporUn altro colpo per la Fiorentina del direttore sportivo Fabio Paratici, tra i club di Serie A più attivi in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Dopo gli arrivi, tra gli altri, del centrocam ... corrieredellosport.it

Fiorentina, definita un'altra cessione: è fatta per il ritorno di Richardson al Le HavreLa Fiorentina continua a lavorare sul mercato non solo in entrata, ma anche sul fronte delle cessioni. Tra i giocatori destinati a salutare c'è Amir Richardson, pronto a fare ritorno al Le Havre. Il c ... msn.com