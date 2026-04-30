Il pubblico ministero di Milano ha dichiarato di non aver mai incontrato una situazione simile in 40 anni di carriera. Ha affermato che, fino a quel momento, considerava il fascicolo processuale completo e ha sottolineato l’importanza di verificare ogni dettaglio nell’ambito delle indagini. La sua dichiarazione è arrivata in seguito a un episodio che ha sorpreso anche lui, senza fornire ulteriori precisazioni sui motivi di questa sorpresa.

Milano, 30 aprile 2026 – "È doveroso da magistrato controllare tutto. È la prima volta che mi accade una cosa del genere in 40 anni di lavoro e non mi va di pensare di essere stato preso in giro né mi voglio sentir dire di aver fatto provvedimenti lacunosi". Non ci sta e ci tiene così a precisare il sostituto pg di Milano Gaetano Brusa, magistrato di lunga esperienza e vicino alla pensione che ha dato il parere positivo alla richiesta di grazia chiesta e poi ottenuta dal Quirinale, da Nicole Minetti ora al centro di una grossa polemica. Un parere che, oltre ad essersi basato su approfondimenti indicati dal ministero della Giustizia e che non prevedono rogatorie internazionali, prima di arrivare al Colle è stato trasmesso negli uffici di via Arenula.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Minetti, parla il pg di Milano Gateano Brusa: “In 40 anni non mi è mai capitata cosa del genere. Per me il fascicolo era completo"

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