La Francia chiude l’era di Didier Deschamps, che si congeda tra qualche giorno dopo 14 anni alla guida della nazionale. In questo periodo, la squadra ha ottenuto un titolo mondiale e una finale europea, ma anche eliminazioni deluse e risultati altalenanti. L’addio arriva dopo una serie di prestazioni deludenti nelle ultime competizioni ufficiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Didier Deschamps e la Francia si diranno addio tra qualche giorno dopo ben 14 anni di permanenza del tecnico sulla panchina Bleus. Nel calcio, un'era geologica. Ma in questo periodo la Francia ha rispettato le aspettative? La risposta, al netto di un Mondiale vinto, è un laconico no. Sarebbe tuttavia poco corretto ridurre tutto al mero conteggio dei trofei, perché comunque l'impronta di Deschamps sulla storia dei galletti è chiara e rimarrà chiara, nel bene e nel male., La Spagna ha regalato la Francia al ct francese, la Spagna gliela ha tolta: l'ultima partita del suo predecessore sulla panchina transalpina, Laurent Blanc, fu Spagna-Francia 2-0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Adieu Didier, la Francia chiude l'era Deschamps con un'altra delusione: il bilancio chiaroscuro dei 14 anni del ct Bleus

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