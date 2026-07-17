fincantieri entra nel piano ue ucraina sui droni accordo e investimenti miliardari

Fincantieri partecipa a un progetto dell’Unione europea che mira a rafforzare la produzione di droni in collaborazione con l’Ucraina. L’azienda è stata inclusa in un piano che prevede investimenti miliardari e coinvolgimento di diverse imprese per sviluppare tecnologie nel settore della difesa. La partecipazione si inserisce in un più ampio accordo tra l’UE e l’Ucraina volto a potenziare le capacità di difesa e innovazione nel settore dei droni.

C’è anche Fincantieri tra le aziende chiamate a partecipare a uno dei progetti più ambiziosi con cui l’Unione europea prova a rafforzare la propria filiera della difesa insieme all’Ucraina. Nel nuovo EU-Ukraine Drone Deal, siglato il 15 luglio a Kiev dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, anche il gruppo italiano avrà un ruolo nella nuova architettura industriale europea legata ai sistemi unmanned. L’intesa nasce con l’obiettivo di mettere insieme la capacità produttiva dell’industria europea e l’esperienza operativa maturata dall’Ucraina sul campo di battaglia, dove i droni hanno assunto un ruolo centrale nella guerra contro la Russia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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