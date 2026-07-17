L’Unione Europea e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo sulla collaborazione nell’ambito dei droni. Tra le aziende coinvolte, c’è anche Fincantieri. La decisione si inserisce in un quadro di rafforzamento delle relazioni di difesa tra UE e Ucraina, con possibili implicazioni sul ruolo degli Stati Uniti nella NATO. La firma dell’accordo segna un passo concreto in questa direzione.

Un nuovo passo verso una difesa europea che coinvolga l’Ucraina, nel contesto di un ridimensionamento del coinvolgimento Usa nella Nato? Potrebbe essere. Il 24 febbraio scorso, nel corso della loro visita a Kiev, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sono stati condotti in una delle fabbriche di droni della capitale. In quell’occasione sono rimasti piacevolmente colpiti per i progressi compiuti dall’Ucraina nella produzione dell’arma più usata nel conflitto con la Russia. Cinque mesi dopo, il 15 luglio, von der Leyen è tornata a Kiev. Qui ha sottoscritto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un cosiddetto “Ukraine Drone Deal”, un accordo di sinergia industriale per la produzione di droni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Intesa tra Ue e Ucraina sui droni. Fincantieri è tra le aziende selezionate

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