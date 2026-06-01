Guerra in Ucraina | secondo Zelensky un importante accordo sui droni attende la firma di Trump

Da metropolitanmagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha dichiarato che un accordo sui droni con gli Stati Uniti è pronto per essere firmato e attende la ratifica di Donald Trump. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’accordo o sui tempi previsti per la firma. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni legate alla guerra in Ucraina. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a eventuali negoziati o accordi precedenti.

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Il presidente Zelensky ha esortato ancora una volta Donald Trump a concludere un accordo sui droni con l’ Ucraina. «Gli USA volevano testare tutti i tipi dei nostri droni. Abbiamo concordato le modalità con cui volevano testare, addestrare e utilizzare i nostri sistemi in aria, a terra e in mare. Ma non abbiamo ancora un accordo bilaterale sui droni, un documento quadro completo», ha scritto dopo aver discusso l’argomento al programma Face the Nation della CBS. Zelensky auspica un accordo sui droni tra Ucraina e USA. «Gli accordi sui droni che abbiamo sono con alcuni Paesi del Medio Oriente e dell’Europa, e ora stiamo preparando un importante accordo sui droni con l’UE. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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