Da Rodrygo a Simons | quante stelle saltano il Mondiale La Spagna trema per Yamal ma Mbappé e Modric…

Le convocazioni per il prossimo Mondiale continuano a riempirsi di assenze importanti, con diversi campioni costretti a saltare l’appuntamento. Dopo l’infortunio di un trequartista olandese, che ha costretto a rinunciare alla manifestazione, si aggiungono altri nomi di rilievo. La nazionale spagnola vive momenti di preoccupazione per un giovane talento, mentre alcuni big come Mbappé e Modric sono ancora in corsa. La lista di assenze si allunga con il passare dei giorni.

A giugno, negli Stati Uniti, in Messico e in Canada non mancherà solo l’Italia. Diverse stelle dovranno dare forfait alla rassegna mondiale, chi perché infortunato da lungo tempo e chi, invece, perché appena colpito dalla sfortuna. Sabato, all’ora di gioco di Wolverhampton-Tottenham il ginocchio destro di Xavi Simons si è articolato in una torsione innaturale e il numero sette si è accasciato a terra urlando. Il responso medico successivo ha sancito la fine dei sogni mondiali del ragazzo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, almeno otto mesi fuori e addio a Usa 2026. Questo infortunio però non è il solo che costringerà le grandi nazionali a fare a meno di giocatori titolari.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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