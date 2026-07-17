Fileni vola nei conti e si qualifica anche sul fronte dell’inclusione

Il gruppo avicolo marchigiano ha chiuso il 2025 con un fatturato di 680 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto ai 612 milioni dell’anno precedente. La società, con sede a Cingoli, ha registrato una crescita significativa nei ricavi e si è anche distinta per iniziative legate all’inclusione. I dati sono stati resi noti attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui singoli segmenti o strategie adottate.

Fileni vola nei conti e si qualifica sul fronte dell’inclusione. Il gruppo avicolo marchigiano che ha sede a Cingoli ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 680 milioni di euro, segnando una crescita dell’11% rispetto ai 612 milioni dell’anno precedente. L’Ebitda è salito a 35 milioni (erano 30 nel 2024), supportato da oltre 20 milioni di euro di investimenti in tecnologia e sostenibilità. "A trainare le performance - spiegano dal gruppo - è stata soprattutto la divisione carni bianche, che ha beneficiato della scelta strategica di adottare i rigidi criteri di benessere animale del protocollo European Chicken Commitment. Parallelamente ai risultati economici, l’intera piattaforma aziendale (composta dal Gruppo Fileni e dalla società Carnj Sca) ha ottenuto la certificazione UniPdR 125:2022 per la parità di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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