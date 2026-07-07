Samsung vola nei conti ma l’Asia frena | rally AI alla prova dei mercati

Samsung Electronics ha annunciato risultati trimestrali molto più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla forte richiesta di memorie e chip per data center legati all’intelligenza artificiale. Tuttavia, nel resto dell’Asia, i mercati hanno mostrato segnali di frenata, con alcune borse che hanno registrato cali. Il rally legato all’AI ha incontrato così ostacoli nei mercati finanziari della regione.

Il primo segnale forte della giornata arriva dall’Asia e non è lineare. Samsung Electronics ha comunicato stime trimestrali molto superiori rispetto a un anno fa, sostenute dalla domanda di memorie e chip destinati ai data center per l’ intelligenza artificiale. Il gruppo coreano resta uno dei termometri più osservati del ciclo tecnologico globale, perché intercetta la spesa delle grandi piattaforme digitali, la corsa all’AI e la domanda di semiconduttori avanzati. Eppure, la reazione del mercato non è stata euforica. Le azioni Samsung sono finite sotto pressione, trascinando il listino coreano e alimentando una lettura più prudente sul comparto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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