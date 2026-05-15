Primavera verdetti playoff | l’Inter si qualifica e vola alle finali scudetto contro il Cesena

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima giornata di campionato, la squadra di Carbone ha conquistato il sesto posto e si è assicurata un passaggio ai playoff, dove affronterà il Cesena. La vittoria ha permesso ai ragazzi di qualificarsi per le finali scudetto, mentre l’altra semifinale vedrà protagonista la sfida tra Roma e Bologna. La qualificazione ai playoff ha determinato le squadre che si sfideranno per il titolo in questa fase finale della stagione.

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Inter News 24 I ragazzi di Carbone centrano il sesto posto all’ultima giornata e sfideranno il Cesena; l’altro incrocio sarà Roma-Bologna. Il campionato Primavera ha emesso i suoi verdetti definitivi per quanto riguarda i playoff scudetto, regalando un finale di stagione regolare ad altissima tensione. L’Inter è riuscita a compiere una vera e propria impresa nell’ultimo turno disponibile: « L’Inter, grazie al successo sul campo del Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Atalanta, riesce ad acciuffare il sesto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso alla post season: i nerazzurri di Carbone affronteranno il Cesena, terzo ». Un traguardo straordinario per la formazione milanese, che agguanta i playoff per il rotto della cuffia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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