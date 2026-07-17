FIFA AI Pro | la rivoluzione dell' analisi dati ai Mondiali 2026

Durante i Mondiali 2026, tutte le 48 squadre hanno usato FIFA AI Pro, una piattaforma di analisi dati basata sull’intelligenza artificiale, creata da Lenovo e FIFA. La piattaforma ha fornito analisi dettagliate sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori, supportando le squadre nel monitoraggio delle statistiche in tempo reale. L’utilizzo di questa tecnologia ha rappresentato una novità rispetto alle edizioni precedenti del torneo.

FIFA AI Pro, la rivoluzionaria piattaforma di analytics basata sull’AI sviluppata da Lenovo e FIFA, è stata utilizzata da tutte le 48 squadre che hanno preso parte ai Mondiali 2026. Tutte le nazionali partecipanti hanno potuto analizzare milioni di dati, esaminare oltre 2.000 metriche differenti e fornire insight in tempi rapidi tramite report dettagliati, grafici e animazioni immersive., FIFA AI Pro è un Knowledge Super Agent basato sulla piattaforma di agenti xIQ di Lenovo, che orchestra molteplici agenti AI per analizzare milioni di dati, valutare oltre 2.000 metriche e generare insight, report e animazioni nel giro di pochi minuti., Fino a oggi, solo le squadre più ricche potevano permettersi analisi di questo livello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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