Ripescaggio Italia ai Mondiali la decisione della Fifa su partecipazione dell’Iran | visti non concessi no a bandiere
La Fifa ha comunicato che i visti necessari per l’ingresso dell’Iran ai Mondiali non sono stati concessi e che le bandiere di quel paese non saranno ammesse durante la competizione. Questa decisione potrebbe portare a una modifica del quadro delle partecipanti, alimentando discussioni su un eventuale ripescaggio dell’Italia. La questione riguarda le restrizioni imposte dall’organizzazione calcistica internazionale, senza che siano state fornite motivazioni alternative o dettagli sui provvedimenti adottati.
L’eventuale esclusione dell’Iran alimenta inevitabilmente le speculazioni su un possibile ripescaggio dell’Italia. Gli Azzurri, eliminati nello scorso marzo nella finale dei playoff contro la Bosnia, restano formalmente fuori dalla competizione L’Iran resta in bilico a meno di un mese dall’in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Italia ai Mondiali, è appena arrivato lannuncio dellIran. Cosa succede
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