Ripescaggio Italia ai Mondiali la decisione della Fifa su partecipazione dell’Iran | visti non concessi no a bandiere

La Fifa ha comunicato che i visti necessari per l’ingresso dell’Iran ai Mondiali non sono stati concessi e che le bandiere di quel paese non saranno ammesse durante la competizione. Questa decisione potrebbe portare a una modifica del quadro delle partecipanti, alimentando discussioni su un eventuale ripescaggio dell’Italia. La questione riguarda le restrizioni imposte dall’organizzazione calcistica internazionale, senza che siano state fornite motivazioni alternative o dettagli sui provvedimenti adottati.

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