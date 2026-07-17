Fiera di San Lorenzo con novità Bus navetta fino a mezzanotte

La fiera di San Lorenzo si svolgerà domenica 9 e lunedì 10 agosto, con una novità: un bus navetta sarà operativo fino a mezzanotte. La preparazione dell’evento ha visto l’assegnazione dei posteggi, con 52 domande presentate per 37 posti disponibili.

C’è grande entusiasmo nella preparazione della fiera patronale di San Lorenzo domenica 9 e lunedì 10 agosto. Ieri c’è stata l’attribuzione dei posteggi per i quali sono giunte 52 domande a fronte dei 37 posti disponibili. Un’assegnazione, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, molto attesa avendo validità decennale, per un appuntamento fieristico che richiama sempre molti visitatori. Dunque saranno 34 gli espositori presenti per il settore misto ovvero alimentare e non, mentre i 2 posteggi per produttori agricoli e quello riservato a portatori di handicap, non essendo giunte richieste, andranno alla spunta il primo giorno di fiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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LARIN JR QUEDO ATRAPADO

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