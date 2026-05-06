Corteo Storico di San Nicola ecco il piano Amtab | bus fino a mezzanotte e percorsi rimodulati

Per il Corteo Storico di San Nicola previsto il 7 maggio, il trasporto pubblico locale ha annunciato un potenziamento dei servizi fino a mezzanotte. Sono stati anche modificati alcuni percorsi di autobus per agevolare la circolazione durante l’evento. La variazione dei percorsi sarà valida solo per quella giornata, in modo da facilitare la partecipazione alla manifestazione senza interruzioni.

La città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono e, come ogni 7 maggio, la macchina organizzativa del trasporto pubblico si adegua per consentire lo svolgimento del Corteo Storico. Per l’intera giornata di domani, l’Amtab ha predisposto un piano di potenziamento che vedrà le principali linee.🔗 Leggi su Baritoday.it

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