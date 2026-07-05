Lavori Ponte al Pino cosa cambia per i treni Bus navetta e possibili ritardi fino a 3 ore

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domenica sera alle 23 e fino alle 4 di venerdì 10 luglio, i treni non circoleranno sul ponte al Pino a Firenze. Al suo posto, saranno attivi bus navetta tra le stazioni coinvolte. Sono previsti ritardi fino a 3 ore per alcuni collegamenti ferroviari durante i lavori di sostituzione. La circolazione ferroviaria subirà interruzioni e modifiche significative in questa fase.

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Firenze, 5 luglio 2026 – Con l’inizio dei lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze (inizio alle 23 di domenica 5 luglio, fine prevista per le 4 di venerdì 10 luglio) cambia radicalmente la circolazione ferroviaria. https:www.lanazione.itfirenzecronacaponte-al-pino-treni-ef886ee5 Cosa succede ai treni nel nodo di Firenze. Rete Ferroviaria Italiana  sta proseguendo con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale di Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell'impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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