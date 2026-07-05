lavori ponte al pino cosa cambia per i treni bus navetta e possibili ritardi fino a 3 ore

Notizia in breve

Da domenica sera alle 23 e fino alle 4 di venerdì 10 luglio, i treni non circoleranno sul ponte al Pino a Firenze. Al suo posto, saranno attivi bus navetta tra le stazioni coinvolte. Sono previsti ritardi fino a 3 ore per alcuni collegamenti ferroviari durante i lavori di sostituzione. La circolazione ferroviaria subirà interruzioni e modifiche significative in questa fase.