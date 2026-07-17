A Siena oltre l’83% delle unità immobiliari sono coperte dalla fibra ottica, secondo i dati presentati durante un incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici di FiberCop Spa. La città si colloca tra le prime a livello nazionale per la qualità delle infrastrutture digitali. Sono stati individuati altri 1.071 civici potenzialmente raggiungibili con la fibra ottica.

Siena si posiziona ai vertici nazionali per la qualità delle sue infrastrutture digitali. Secondo i dati emersi nel corso dell’ultimo incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici di FiberCop Spa, la città ha raggiunto una percentuale di copertura in fibra ottica delle unità immobiliari abbondantemente superiore all’83%. Un traguardo che non segna però un punto di arrivo, ma una solida base per un ulteriore e imminente sviluppo della rete ultraveloce su tutto il territorio comunale. Nell’ambito del Pnrr e attraverso il finanziamento del Fondo nazionale per la connettività, che colmerà anche quanto non realizzato dal piano Nazionale 1 Giga, è infatti pronto a partire un nuovo pacchetto di interventi che saranno realizzati nel prossimo triennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fibra ottica per altri 1.071 civici ’potenziali’

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