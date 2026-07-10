Il Comune di Mentana ha iniziato una campagna con FiberCop per installare la fibra ottica ultraveloce FTTH nelle case e nelle imprese locali. L’obiettivo è connettere tutta la comunità a una rete di telecomunicazioni più rapida e affidabile. La iniziativa, chiamata 'Fatti della stessa fibra', riguarda l’installazione di infrastrutture di nuova generazione per migliorare la connettività nel territorio. I lavori sono in corso e coinvolgono cittadini e aziende.

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Il Comune di Mentana ha avviato con FiberCop la campagna 'Fatti della stessa fibra' per portare la fibra ottica di ultima generazione Ftth nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l'intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile. L'iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più capillare ed estesa del Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, ha preso il via con la firma del protocollo d'intesa. "L'avvio di questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una Mentana moderna, sempre più connessa, innovativa e capace di offrire servizi all'altezza delle esigenze di cittadini e imprese -dichiara il sindaco di Mentana, Marco Benedetti-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a Mentana

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