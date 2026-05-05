Fibercop porta la fibra ottica ultraveloce a Borgonovo

Il Comune di Borgonovo ha avviato una collaborazione con FiberCop per la realizzazione di un progetto di ampliamento della rete di fibra ottica. La campagna, denominata “Fatti della stessa fibra”, mira a portare la tecnologia FTTH nelle case e nelle imprese della zona. L’obiettivo è aumentare la copertura della connessione a banda larga, offrendo un servizio più rapido e stabile per tutta la comunità.

Il Comune di Borgonovo ha avviato con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione Ftth nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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