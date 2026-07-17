Fiat verso l' addio al mercato australiano? Motivi e prospettive

Fiat potrebbe lasciare il mercato australiano. Secondo la rivista automobilistica Drive, i concessionari stanno vendendo solo le scorte attuali e non riceveranno più nuove auto. La casa automobilistica non ha annunciato ufficialmente una decisione di uscita, ma le operazioni sembrano essere limitate alla vendita di giacenze esistenti. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui piani futuri è stato comunicato.

Fiat potrebbe essere prossima ad abbandonare l'Australia. A riferirlo è la rivista automobilistica nazionale Drive, che spiega come attualmente i concessionari del Paese stiano operando solamente per esaurire le scorte attuali, senza attendere nuove spedizioni di auto. Una decisione che potrebbe essere dettata dalla scarsa domanda registrata nei mesi scorsi, come testimoniato dalla 400 vetture a marchio Fiat e Abarth vendute sul mercato australiano nel corso del 2025. A titolo di paragone, nell'anno più fortunato di tutti, il 2014, la casa torinese di proprietà del gruppo Stellantis era riuscita a immatricolarne quasi 6.000.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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