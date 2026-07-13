È morto all’età di 93 anni Paolo Fresco, ex presidente di Fiat. Nel 1998 fu nominato presidente su incarico di Gianni Agnelli. È stato un manager di rilievo internazionale.

È scomparso all’età di 93 anni Paolo Fresco, manager italiano di fama internazionale ed ex presidente della Fiat. Nel 1998 fu chiamato da Gianni Agnelli a ricoprire la carica di presidente della Fiat. Dopo una lunga carriera in General Electric, a Torino era conosciuto come “l’americano” per la sua esperienza maturata negli Stati Uniti. Nato a Milano nel 1933 e cresciuto a Genova, dopo la laurea in Giurisprudenza iniziò la sua carriera come avvocato, ma ben presto entrò nel mondo dell’industria. All’età di 28 anni fu assunto alla Cge (Compagnia Generale di Elettricità). In seguito passò alla società madre statunitense, General Electric, dove costruì una brillante carriera, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilsole24ore.com - Addio a Paolo Fresco, diede alla Fiat prospettive mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Paolo Fresco, l’"Americano" che portò la Fiat nel mondo. Elkann: un grande italianoPaolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è morto all’età di 93 anni.

Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General ElectricÈ morto a 93 anni il top manager che nel 1998 fu nominato presidente della Fiat, incarico voluto da Gianni Agnelli.

Temi più discussi: Addio a Paolo Fresco: l’americano fu scelto da Agnelli come presidente Fiat; Addio a Paolo Fresco, l'Americano che portò la Fiat nel mondo; Addio a Paolo Fresco: dal Liceo Doria di Genova ai vertici di Fiat e General Electric; Morto Paolo Fresco, fu presidente della Fiat dal 1998 al 2003: la sua firma sull'alleanza con la General Motors.

Addio a Paolo Fresco: l’americano fu scelto da Agnelli come presidente Fiat x.com

Addio a Paolo Fresco: dal Liceo Doria ai vertici di Fiat e General ElectricIl mondo dell’economia italiana è in lutto per la scomparsa di Paolo Fresco, morto all'età di 93 anni. Manager di statura internazionale e uomo di raffinata cultura, Fresco ha segnato la storia indust ... rainews.it

Addio al top manager Paolo Fresco: l’Americano fu ai vertici di Fiat e General ElectricL'economia italiana è in lutto. È morto all'età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal giugno 1998 al febbraio 2003 (ruolo in cui lo aveva voluto ... lapresse.it