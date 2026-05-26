Il direttore sportivo del Campobasso ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa. Nel frattempo, la posizione dell’allenatore rimane incerta, con voci di un suo possibile addio imminente. La squadra si prepara a nuove operazioni di mercato, mentre la decisione sulla guida tecnica ancora non è stata ufficializzata. La situazione si sviluppa in un quadro di cambiamenti in corso.

Il direttore sportivo Figliomeni avvia la nuova campagna acquisti per il Campobasso mentre la panchina del club affronta un momento di incertezza con l’addio imminente di Zauri. Le dinamiche interne alla società rossoblù si muovono su binari differenti. Da un lato, il management tecnico cerca stabilità. Figliomeni ha confermato la sua volontà di restare al comando della direzione sportiva. Il professionista è già impegnato nella pianificazione dei nuovi innesti per la squadra. Dall’altro lato, la gestione dell’area tecnica vive una fase di transizione. Zauri potrebbe lasciare l’incarico di allenatore a causa della mancata conclusione di un accordo sui termini contrattuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: Figliomeni punta al mercato, Zauri verso l’addio

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