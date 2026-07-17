Festival Venezia apre Ink di Boyle
Il film “Ink” di Danny Boyle aprirà l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre. La proiezione di apertura si terrà alla cerimonia ufficiale, con la presenza del regista. La Mostra si svolgerà fino al 12 settembre. La selezione ufficiale comprende altri film in concorso e fuori concorso. La manifestazione si tiene nella città italiana, con eventi e proiezioni in vari cinema e spazi pubblici.
Sarà “Ink”, il nuovo film del regista premio Oscar Danny Boyle, ad aprire l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 2 settembre. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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