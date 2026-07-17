Festival Venezia, apre Ink di Boyle

Notizia in breve

Il film “Ink” di Danny Boyle aprirà l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre. La proiezione di apertura si terrà alla cerimonia ufficiale, con la presenza del regista. La Mostra si svolgerà fino al 12 settembre. La selezione ufficiale comprende altri film in concorso e fuori concorso. La manifestazione si tiene nella città italiana, con eventi e proiezioni in vari cinema e spazi pubblici.