A Lanciano concerto di beneficenza dedicato alle musiche di Morricone
A Lanciano si è tenuto un concerto di beneficenza dedicato alle musiche di Morricone. L’evento fa parte di un’iniziativa del Lions Club locale, che si impegna a sensibilizzare sulla condizione delle persone non vedenti. Lo scopo è raccogliere fondi per sostenere l’utilizzo di cani guida, strumenti che aiutano chi vive nel buio a svolgere attività quotidiane. La serata ha coinvolto pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza del supporto ai non vedenti.
Prosegue l’azione di sensibilizzazione e solidarietà da parte del Lions Club di Lanciano nei confronti dei non vedenti, di chi vive nel buio e ha l’impossibilità a compiere i gesti più semplici che potrebbero essere, invece, possibili con il fondamentale aiuto dei cani guida. “Due occhi per chi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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