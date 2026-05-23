A Lanciano concerto di beneficenza dedicato alle musiche di Morricone

Notizia in breve

A Lanciano si è tenuto un concerto di beneficenza dedicato alle musiche di Morricone. L’evento fa parte di un’iniziativa del Lions Club locale, che si impegna a sensibilizzare sulla condizione delle persone non vedenti. Lo scopo è raccogliere fondi per sostenere l’utilizzo di cani guida, strumenti che aiutano chi vive nel buio a svolgere attività quotidiane. La serata ha coinvolto pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza del supporto ai non vedenti.