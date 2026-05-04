montecatini omaggio a morricone nel concerto musiche da oscar

Il 4 maggio 2026, si è annunciato un concerto a Montecatini dedicato alle musiche di Morricone, previsto per l’8 maggio alle ore 21 al Teatro Verdi. L’evento vede protagonista l’ensemble Le..., che presenterà brani scelti dal compositore famoso per le sue colonne sonore. Il concerto si inserisce in un programma che rende omaggio alla figura di Morricone attraverso le sue composizioni più note.

Montecatini, 4 maggio 2026 – L’8 maggio, alle ore 21 al Teatro Verdi di Montecatini, l'ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini condurrà il pubblico nell’universo creativo di Ennio Morricone nel concerto "Musiche da Oscar", non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo “Musiche da Oscar” con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino. Ospite speciale della serata e straordinaria interprete, la soprano italo-svedese Susanna Rigacci, che da vent'anni interpreta nei concerti e nelle incisioni la musica del maestro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar | Special Guest Susanna Rigacci

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