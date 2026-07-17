festival della mente fuoco di idee svelati i protagonisti della rassegna

Il Festival della Mente, in programma nella cittadina ligure, avrà come tema centrale il fuoco, simbolo di vita, purificazione, distruzione e morte. La XXIII edizione si concentrerà su questa figura come filo conduttore della rassegna, che da anni richiama pubblico anche da fuori Italia. La manifestazione si svolge durante l’estate e si propone di esplorare le diverse interpretazioni del fuoco attraverso eventi culturali e incontri.

Un elemento sacro. Portatore di vita, purificazione ma anche di distruzione e morte. Il fuoco rappresentato nelle sue diverse declinazioni sarà il filo conduttore della XXIII edizione del Festival della Mente, appuntamento simbolo dell’estate sarzanese e contenitore di cultura che ha ormai superato i confini nazionali. Sarà l’edizione con più ospiti stranieri e per la prima volte negli oltre 50 relatori la maggioranza sarà al femminile. La lunga storia del Festival si arricchisce ogni anno di sostegno e organizzazione confermando la sua ratio iniziale di festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. La prossima edizione è in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre nelle consuete location della città sarzanese: da piazza Matteotti, teatro degli Impavidi, Multisala Moderno e Fortezza Firmafede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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