Casa della Musica sesta settimana di incontri | Mente Impulso Fuoco
La Casa della Musica prosegue con la sua sesta settimana di incontri, intitolata Mente, Impulso e Fuoco. Il primo appuntamento di questa serie chiude la trilogia introduttiva, focalizzandosi sul rapporto tra le parole chiave di abitare e musica, e approfondendo il collegamento con la filosofia e il sapere che dà voce al logos. L’evento si inserisce in un percorso che esplora i diversi aspetti dell’esperienza musicale e intellettuale, continuando a coinvolgere il pubblico in discussioni e riflessioni.
Il primo appuntamento della settimana conclude la trilogia introduttiva all’idea di Casa della Musica: dalle parole chiave individuate nei primi due incontri - abitare, musica - il discorso converge sulla filosofia, su quel sapere che dà voce al logos e, in virtù di questa investitura, riunisce a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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