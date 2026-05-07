Dopo sette anni di violenze e omicidi, un membro della banda della Uno Bianca ha rilasciato un’intervista in cui ha criticato due investigatori della questura di Rimini, che avevano avuto un ruolo nella loro cattura. L’intervista si è concentrata anche su Roberto Savi, che secondo lui non è cambiato e avrebbe mentito durante le indagini. La vicenda coinvolge decine di vittime e un’indagine lunga e complessa.

Bologna, 7 maggio 2026 – Dopo sette anni di macelleria firmata col sangue di ventiquattro anime e oltre cento feriti, Roberto Savi nell’intervista a ’ Belve Crime ’ non ha risparmiato stoccate per i due investigatori della questura di Rimini, protagonisti nella cattura della banda della Uno Bianca. L’ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza, oggi in pensione, di presunti aiuti dai Servizi o apparati immischiati negli affari dei Savi però ne hanno escluso sempre l’ombra. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaroberto-savi-uno-bianca-wzu07y13 Baglioni, Costanza, quindi, i fratelli Savi li avete presi o, come ha lasciato intendere durante l’intervista Roberto, ve li hanno ’fatti prendere’? P.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I poliziotti protagonisti nella cattura della Uno Bianca: nessuno ci aiutò. “Roberto Savi non è cambiato, mente”

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