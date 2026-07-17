All’Acqua Village Water Theme Park si è svolta la settima edizione dello Sport Day 2026, organizzato dall’Uisp. Oltre 100 ragazzi e giovani sono stati premiati con targhe, medaglie e pergamene durante l’evento. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di numerosi partecipanti, con il parco che è stato aperto esclusivamente per questa occasione, creando un’atmosfera di festa e celebrazione per la conclusione della stagione.

Il palcoscenico dell’ Acqua Village Water Theme Park è stato ancora una volta tutto per loro. Cento giovani e giovanissimi protagonisti della stagione Uisp appena conclusa sono stati premiati con targhe, medaglie e pergamene in occasione dello Sport Day 2026: la settima edizione dell’evento è stata un successo. Un evento che ha registrato un risultato straordinario: una festa con circa 500 persone presenti tra atleti, familiari e amici. A meritare gli applausi sono stati ancora una volta i protagonisti di pallavolo, pattinaggio e ginnastica, con le società del territorio che hanno potuto celebrare i propri portacolori. Per la ginnastica erano presenti Ginnastica Grifone, Polisportiva Barbanella Uno e Artistica Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa all’Acqua Village. Uisp, chiusura con oltre 100 ragazzi

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